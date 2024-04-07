Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за перебора желтых карточек пропустит матч с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

Хавбек получил горчичник в игре с «Балтикой» (1:0 после первого тайма) в 23-м туре чемпионата.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.