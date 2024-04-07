«Ахмат» — «Локомотив»: гости выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма на выезде обыгрывает «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Перед этим грозненцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Дарко Тодорович.