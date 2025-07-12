Вендел до сих пор не прилетел в расположение «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возвращении полузащитника Вендела в расположение клуба.

— Прилетел ли Вендел?

— Когда прилетит, все узнают, — ответил «СЭ» Медведев.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.

Летом хавбек должен был перейти в «Ботафого». Сделка была согласована еще в январе, но в мае бразильский клуб объявил об отмене трансфера из-за геополитических проблем.