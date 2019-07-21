Валерий Непомнящий: "На месте Чалова я бы не обижался на слова Аршавина"

Известный отечественный специалист, бывший советник ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что нападающему красно-синих Федору Чалову не стоит обижаться на Андрея Аршавина. Экс-игрок "Зенита" заметил, что главный тренер "Ливерпуля"​ Юрген Клопп вряд ли знает о российском форварде ЦСКА.

– Как восприняли информацию в СМИ, что Федор заинтересовал ведущие английские клубы – "Манчестер Сити", "МЮ", "Ливерпуль", "Арсенал"?

– Отвечу так. Федору нужно постоянно играть. Я не уверен, что Чалов попадет в какой-то из названных вами клубов и будет там выходить на поле. Возможно, его там будут привлекать к тренировочному процессу. Но… Ему надо постоянно принимать участие в официальных матчах. Так что мне бы не хотелось, чтобы он сейчас вообще покидал ЦСКА. Это в его же интересах. Рано уезжать.

– Андрей Аршавин заметил: "Вряд ли Юрген Клопп знает про Чалова". Жестковато, но справедливо? Или перебор?

– Вполне вероятно, что Андрей прав. Да, немного цинично, но, возможно, с Аршавиным стоит и согласиться. В "Ливерпуле" большая скаутская служба, которая предоставляет Клоппу информацию о потенциальных новичках. Ничего страшного в словах Аршавина нет. Я бы на месте Чалова не обижался. (Виталий Айрапетов)

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