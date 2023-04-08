Газзаев поздравил Акинфеева с днем рождения: «Он настоящий профессионал и патриот своей страны!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с днем рождения.

В субботу, 8 апреля голкиперу исполнилось 37 лет.

«Хочется поздравить Игоря Акинфеева с днем рождения! Он настоящий профессионал, преданный своему клубу, патриот своей страны. Игорь является примером профессионального отношения к делу, поэтому на таком высоком уровне он уже бессменно 20 лет играет в воротах ЦСКА. Играл и в сборной России, где выступал на чемпионатах Европы и мира. Талант и трудолюбие позволяют ему находиться на таком высоком качественном уровне. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас спортивными успехами в воротах ЦСКА», — сказал Газзаев «СЭ».

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.