Вадим Евсеев поддержал идею доиграть чемпионат России без зрителей

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал заявление Тинькофф-чемпионата России о том, что сезон-2019/20 может быть доигран без зрителей.

— Премьер-лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля, — написал в Instagram Евсеев. — Приятная новость! Даже если какое-то время придётся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них, наверное, будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности.

В настоящее время почти все футбольные первенства мира приостановлены из-за пандемии коронавируса. На день 20 апреля в России зарегистрировано 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек.