В «Урале» прокомментировали новость о тюремном сроке Влута: «Он в Екатеринбурге, готовится к «Спартаку»

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию нидерландских СМИ о приговоре с лишением свободны для форварда «Урала» Рая Влута.

«Эта информация поступила из нидерландских СМИ. У нас никаких подтверждений нет. Влут в Екатеринбурге и готовится к матчу против «Спартака» в Кубке России», — сказали в пресс-службе «Урала»

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».