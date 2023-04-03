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Сегодня, 15:03

Агент Баринова о продлении контракта: «Процесс начался, но пока рано о чем-то говорить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал корреспонденту «СЭ» о ходе переговоров по новому контракту игрока.

«Процесс начался. Прошла рабочая встреча. Что-то обсудили, но это внутренняя кухня. Пока рано о чем-то говорить», — сказал Банатин «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Дмитрий Баринов
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