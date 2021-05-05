«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым

«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым ?



Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24.



«Зенит» поздравляет Андрея и желает удачи на футбольном поле и за его пределами! ? pic.twitter.com/r4h8Kg9E3Q