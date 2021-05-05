«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым
15:46
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.
Новое соглашение с 23-летним футболистом действует до конца сезона-2023/24.
«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 5, 2021
Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Зенит» поздравляет Андрея и желает удачи на футбольном поле и за его пределами! ? pic.twitter.com/r4h8Kg9E3Q
В сезоне-2020/21 Мостовой провел 32 матча за «Зенит», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.
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