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«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым

15:46
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«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.

Новое соглашение с 23-летним футболистом действует до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2020/21 Мостовой провел 32 матча за «Зенит», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://t.me/fczenit/2988

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