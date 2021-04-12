Чорлука после победы над «Спартаком» выложил фото с пивом

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отпраздновал победу над «Спартаком» в 25-м туре Тинькофф-РПЛ (2:0). Хорват выложил фото с бокалом пива в сториз Instagram.

«Иногда ты играешь плохо, но кого это волнует, если ты побеждаешь в дерби», — подписал пост Чорлука.

Кроме того, 35-летний защитник похвалил нападающего Федора Смолова, который в матче со «Спартаком» забил гол ударом со штрафного и отдал результативную передачу.

«Этот парень не может перестать забивать», — подписал капитан «железнодорожников» фото со Смоловым.

Ведран Чорлука и Федор Смолов. Фото Instagram

Чорлука провел 90 минут и помог «Локомотиву» сыграть на ноль. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.