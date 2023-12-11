В «Факеле» ответили на претензии к газону в матче с «Динамо»: «Для обеих команд поле было одинаковым»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии газона в Воронеже в матче 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Мы играем в декабре. Какое поле есть, такое есть. Для обеих команд оно было одинаковым», — сказал Котов «СЭ».

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 11-я позиция.