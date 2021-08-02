В Испании сообщили, что «Вильярреал» претендует на Азмуна

«Вильярреал» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает El Gol Digital.

Испанский клуб ищет замену для форварда Пако Алькасера, который из-за проблем со здоровьем никак не может выйти на свой лучший уровень. 26-летний иранец стал приоритетным кандидатом для «Вильярреала» на эту роль.

«Вильярреал» готов заплатить за форварда 10-15 миллионов евро.

По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. В текущем сезоне иранец провел три матча за «Зенит» и забил три гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.