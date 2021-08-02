Арбитр Сергей Иванов рассказал, как он реагирует на ошибки

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал о том, как он себя ведет после серьезной ошибки в матче.

«Наверное, у меня перед кем-то есть преимущество: у меня нет соцсетей, я ни разу в жизни не ставил лайк никому, ни разу в жизни не выставлял свои фотографии, то есть, я всю жизнь свободен от этого, и в принципе, информации меньше, — сказал Иванов в программе «40 несерьезных вопросов» на Youtube-канале РФС. — Понятно, что есть какая-то общая информация, и ты от нее никуда не денешься. Понятно, что если громкое дело, в любом случае к тебе какие-то отголоски придут.

Но важно понимать: если скандал на пустом месте — это чуть другая история. Если ты понимаешь, что действительно ошибся, что это на что-то повлияло, то, конечно, ты переживаешь, не можешь не переживать. Опять же, еще и потому, что, к сожалению, ты не знаешь, когда начнешь работать. Но это точно не алкоголь. В понимании многих — ты выпил кружку пива или что-то еще и тебе стало проще: «Да, ерунда!» Такого, конечно же, нет».

37-летний Сергей Иванов работает в премьер-лиге с 2012 года.