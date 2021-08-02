Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Попасть на матч «Динамо» против ЦСКА смогут только владельцы абонементов

18:31
Теги:

На матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — ЦСКА смогут попасть только владельцы абонементов по QR-коду, сообщает сайт бело-голубых.

«Учитывая текущую ситуацию в отношение допустимой максимальной посещаемости спортивных мероприятий в Москве (в рамках второго тура максимальная вместимость была ограничена до 3000 человек), футбольный клуб «Динамо» находится в постоянном контакте с местными органами Роспотребнадзора, мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах «ВТБ Арены».

Если действующие в Москве ограничения сохранятся, то на домашний матч третьего тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА проход на стадион будет осуществляться только для владельцев абонементов и по QR-коду (выдается после вакцинации, сдачи ПЦР-теста и официально перенесшим COVID-19 на портале государственных услуг РФ). Граждане в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код», — говорится в сообщении.

Встреча «Динамо» — ЦСКА пройдет 8 августа. Начало матча — 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/informaciya-dlya-bolelshhikov-sobirayushhixsya-posetit-matc-protiv-cska

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным
России не хватило партии, чтобы попасть на Доминикану в плей-офф Олимпиады. Вместо этого — могучая Бразилия
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр