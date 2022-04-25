Пресс-служба «Динамо» объяснила слова нападающего Федора Смолова в микст-зоне после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

Как отмечается, 32-летнему форварду был задан вопрос, а также адресована реплика про надающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Вопрос звучал так: «Федор, вы верите в чемпионство?».

«После игры ЦСКА-«Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Федора Смолова, — говорится в сообщении пресс-служба «Динамо». — Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно — это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!» Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?..

Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко — каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.

Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов — мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу".

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр.