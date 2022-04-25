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«Просим избегать явных провокаций и искажений смысла». В «Динамо» объяснили слова Смолова после матча ЦСКА — «Динамо»

В «Динамо» заявили, что после поражений футболистов легко спровоцировать
Роман Шишов
Корреспондент
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Пресс-служба «Динамо» объяснила слова нападающего Федора Смолова в микст-зоне после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

Как отмечается, 32-летнему форварду был задан вопрос, а также адресована реплика про надающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Вопрос звучал так: «Федор, вы верите в чемпионство?».

«После игры ЦСКА-«Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Федора Смолова, — говорится в сообщении пресс-служба «Динамо». — Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно — это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!» Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?..

Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко — каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.
Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов — мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу".

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр.

Федор Смолов (слева). «Езжай в Питер, спроси». Смолов не стал отвечать на вопросы после поражения от ЦСКА

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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