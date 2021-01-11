В Бразилии сообщают, что Пепе не хочет переходить в «Зенит»

Нападающий «Гремио» Пепе может остаться в бразильском клубе до лета, утверждает в Twitter журналист Рафаэль Пфайффер.

Футболист не хочет переходить в «Зенит», который предложил за него ранее 20 миллионов евро, а официального предложения от «Порту» по нему пока не поступало.

В этом сезоне Пепе провел 21 матч в чемпионате Бразилии, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.