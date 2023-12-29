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В агентстве Жоакима отреагировали на информацию об интересе «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В агентстве Casa Soccer M9, представляющем интересы защитника «Сантоса» Жоакима, прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Обращался ли к нам «Зенит» по поводу Жоакима? В агентство официальных обращений по игроку не приходило», — приводит слова представителя агентства «Спорт День за Днем».

Ранее издание Goal сообщило, что «Зенит» проинформировал «Сантос» о намерении пригласить Жоакима.

25-летний бразилец перешел в «Сантос» из клуба «Куяба» в феврале 2023 года за 3 миллиона евро. Контракт футболиста действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В сезоне-2023 Жоаким провел 42 матча за «Сантос», в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Зенит
ФК Сантос
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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