«Урал» и «Оренбург» сыграли вничью в молодежном первенстве РПЛ
11:54
«Урал» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 15-го тура молодежного первенства РПЛ — 1:1.
В составе гостей отличился Дмитрий Палагута. Хозяева поля сравняли благодаря голу Дмитрия Маковского.
Молодежные команды
15-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 1:1 (0:1)
Голы: Палагута, 25 (0:1). Маковский, 77 (1:1).
Судья: Голов (Омск).
3 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
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