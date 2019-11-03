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«Урал» и «Оренбург» сыграли вничью в молодежном первенстве РПЛ

11:54

«Урал» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 15-го тура молодежного первенства РПЛ — 1:1.

В составе гостей отличился Дмитрий Палагута. Хозяева поля сравняли благодаря голу Дмитрия Маковского.

Молодежные команды

15-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 1:1 (0:1)

Голы: Палагута, 25 (0:1). Маковский, 77 (1:1).

Судья: Голов (Омск).

3 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

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