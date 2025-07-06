Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Ребята с первого дня хотели перестройки от оборонительной к атакующей игре»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о подготовке команды к новому сезону.

— На какой стадии, на ваш взгляд, находится процесс перестройки команды от оборонительной модели к атакующей игре?

— Надо отдать должное ребятам: они с первого же дня хотели этой перестройки. На каждой тренировке парни отдаются полностью. Это меня как тренера очень радует. В моей практике были ситуации, когда я сталкивался с более жестким сопротивлением со стороны футболистов, которые привыкли к другому стилю футбола. В «Пари НН» я такого не ощутил. Ребята в этом плане молодцы, хорошо себя проявляют, — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба.

37-летний белорус официально стал главным тренером «Пари НН» 16 июня. Он сменил на своем посту соотечественника Виктора Гончаренко.

В прошедшем сезоне нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 0:2), но сохранил место в лиге, заменив «Химки», которые не прошли лицензирование на сезон-2025/26.