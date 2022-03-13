В «Химках» отреагировали на низкую посещаемость матчей команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о низкой посещаемости матчей команды после ничьей в игре 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:0).

—Что нужно делать с болельщиками на стадионе, ведь когда на матч приходит 500 человек и смотрит скучный футбол, это ужасно?

—Игра неяркая, потому что выступали две довольно цепкие команды. Насчет болельщиков вы правы, надо работать, потому что поддержка команде, безусловно, нужна. Традиционно «Химки» никогда не отличались высокой поддержкой. 500 болельщиков — крайне мало, нужно возвращать зрителей на стадион после двух лет ковида. Коронавирусные ограничения будут постепенно сниматься, будет попроще в этом плане.

—Болельщик попросил задать вам вопрос, зачем существуют «Химки»? Болельщиков мало, они не активны.

—Знаеете, я был на «Локомотиве», там примерно такая же ситуация. Зачем существует «Локомотив»? Болельщики должны ходить на матчи, футбол существует для них. Зачем существуют «Химки»? Важный аспект — это развитие детско-юношеского футбола. Наша задача, чтобы через 3-5 лет появилось много наших качественных футболистов.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице РПЛ с 15 очками в 21 матче.