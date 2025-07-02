Мацуев: «У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места»

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о целях «Спартака» на ближайший сезон.

«У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места. В любые времена! Что бы ни происходило, и кто бы ни играл. Прошлогодняя заноза еще сидит. Потому что мы были близки к борьбе за титул после первой части сезона. Был феерический футбол. А что произошло потом... Надеюсь, это проанализируют», — сказал Мацуев «СЭ».

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Также «Спартак» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову».