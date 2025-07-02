Футбол
2 июля, 14:06

Мацуев: «У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о целях «Спартака» на ближайший сезон.

«У «Спартака» не может быть никаких других целей, кроме первого места. В любые времена! Что бы ни происходило, и кто бы ни играл. Прошлогодняя заноза еще сидит. Потому что мы были близки к борьбе за титул после первой части сезона. Был феерический футбол. А что произошло потом... Надеюсь, это проанализируют», — сказал Мацуев «СЭ».

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.
Также «Спартак» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову».

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Павел Леонидович

    ой блин... крип как и бомжи то еще позорище

    03.07.2025

  • тихоновнавсегда

    ? Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили? ? :clapper: Кин-дза-дза! Вопрос Кахигао или любому в "Спартаке" кто принимает такие идиотские решения...По поводу Зе... Губерниев уже давно всем доказал что он не очень умный. Жалко что мой любимый клуб скатился до Заболотного...Ниже уже некуда,хотя ничему не удивлюсь уже...

    02.07.2025

  • Ilya Gudman

    Новый сезон а мантра как всегда ))) Пройдет еще двадцать лет без чемпионства пищевика а сектанты так и будут жить старыми заслугами и твердить эту матру качаясь стою в сторону Тушино как евреи перед стеной плача

    02.07.2025

  • bishevcky

    Какая ещё цель у Спартака,как у самурая. только путь ... . правда,в никуда.

    02.07.2025

  • bond1951

    как вы достали этой туфтой......играй на клавишах а если что так про себя так мечтай.....

    02.07.2025

  • m_16

    А разве Спартак и так не чемпион? И Алекперов, и болельщики Спартака так считают. Так зачем задницу рвать?

    02.07.2025

  • Alex Vik

    Это не цель, а желание. Средний клуб не может каждый сезон претендовать на первое место.

    02.07.2025

  • Spartak7

    Да, только с трасферами типа Заболотного, чемпионства не видать(

    02.07.2025

  • Вячеслав Шипилов

    Мацуев . твой шеф Лукойлы сказал что смартаг всегда щумпиньоня. Что, еще?????

    02.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Феерический футбол был от силы в 2-3 матчах. Впрочем, Мацуев эксперт, канешн...

    02.07.2025

  • zg

    Все надеются,только анализа как то...Ни фига!

    02.07.2025

  • Джон Сильвер

    Уважаемый Денис,цель такая у Спартака есть,но с достижением цели как-то не очень.

    02.07.2025

    • Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо»

    Николаев: «Самое главное, что Карасев хочет вернуться на свой прежний уровень, к которому все мы привыкли»
