Тикнизян: «На мне было клеймо неуравновешенного человека, привозящего в свои ворота»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на критику в свой адрес.

«Критика? Это нормально для нашего вида спорта. Это работает как в одну сторону, так и в другую. Сегодня тебя любят, а завтра — презирают. Так и наоборот. Важно сохранять стабильность в своих действиях. В мою сторону был шквал критики, когда я переходил в «Локомотив», когда удалялся и конфликтовал с болельщицами. На мне было клеймо неуравновешенного человека, привозящего в свои ворота мячи. У меня получилось откреститься от этого», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.

Тикнизян в этом сезоне провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.