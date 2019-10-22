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Тедеско — Джокер «Спартака». Теперь уже точно. Лайв Симонова и Короткина

13:00

Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— Та самая обложка «СЭ» — Симонов еще раз все объяснит

— «Спартак» Тедеско — что изменил тренер, и каковы перспективы

— «Динамо» Новикова — откуда столько оптимизма

— Лига чемпионов — третий тур

— Поле в Уфе — все так плохо или виновата ТВ-картинка?

— «Тамбов» — одна вылетающая команда определилась?

Наш номер WhatsApp для связи — +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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