Тедеско — Джокер «Спартака». Теперь уже точно. Лайв Симонова и Короткина
13:00
Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— Та самая обложка «СЭ» — Симонов еще раз все объяснит
— «Спартак» Тедеско — что изменил тренер, и каковы перспективы
— «Динамо» Новикова — откуда столько оптимизма
— Лига чемпионов — третий тур
— Поле в Уфе — все так плохо или виновата ТВ-картинка?
— «Тамбов» — одна вылетающая команда определилась?
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