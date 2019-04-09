Свидетель: "В "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.

– Столик в Кофемании заказывали? – спрашивает прокурор.

– Просто зашли и сели.

– Сколько времени было?

– 8-9, не помню...

– Как часто бываете в "Кофемании"?

– В первый раз был.

– Кто предложил туда поехать?

– Просто решили поехать поесть.

– Женщины были в "Кофемании"?

– Были.

– А беременные?

– В нашей компании точно никого не было.

– Сколько залов в "Кофемании"?

– А что для вас зал? Пошли в самый конец зала.

– Сколько столиков заняли?

– Три.

– Вы их объединили?

– Они уже так стояли.

– Что вы там делали?

– Кушали, пили.

– Что пили?

– Кто – что. Кофе, пиво.

– Кто еще находился в крайнем зале? Там были люди?

– Там были мужчины, женщины.

– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?

– Да.

– Это была та девушка, которая присела на водителя? У них была... Как бы спросить... Имитация интимной близости?

– Не знаю, что это для вас значит.

– Верхом она на Кокорина садилась?

– Да.

– Целовались ли они?

– Вроде да.

– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?

– Не помню.

– А мужчина садился на Кокорина верхом?

– Да, Куропаткин. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

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