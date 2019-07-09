Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Полузащитник "Зенит" Алексей Сутормин поблагодарил "Рубин" за прекрасную неделю, которую он провел в казанском клубе. Он написал комментарий в Instagram клуба: "Спасибо за прекрасную неделю".

В понедельник, 8 июля, 25-летний россиянин перешел в "Зенит", подписав с петербуржцами контракт по схеме "3+1". Ранее "Рубин" также поблагодарил игрока.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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