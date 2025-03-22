Судья Безбородов об информации про мошенничество: «Ничего об этом не знаю»

Российский судья Владислав Безбородов отреагировал на новость о том, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве в футболе.

В субботу, 22 марта Telegram-канал Sport Baza сообщил, что самарские следователи МВД вычислили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские арбитры. Источник утверждает, что фамилия Безбородова чаще других упоминается в материалах дела, однако следователи еще не вызывали его на допрос.

— Можете подтвердить или опровергнуть?

— Ничего об этом не знаю, — приводит matchtv.ru слова Безбородова.

В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от судейства матчей под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра. Это не первый эпизод, когда судья хвалил собственную работу, — в сентябре 2021 года он оставил комментарий «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!»