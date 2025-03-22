«Зенит» после первого тайма громит БАТЭ

«Зенит» после первого тайма обыгрывает белорусский БАТЭ в матче Winline Суперсерии — 3:0.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

По голу у сине-бело-голубых забили Ильзат Ахметов (14-я минута), Вендел (16-я) и Нино (25-я).