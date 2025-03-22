Соболев забил за «Зенит» в матче с БАТЭ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился голом в матче против белорусского БАТЭ в Winline Суперсерии.

На 56-й минуте 28-летний форвард сделал счет 4:0.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. С того момента нападающий ни разу не отметился результативными действиями в 14 матчах РПЛ.