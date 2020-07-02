РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, есть ли проблемы с коронавирусом в «Арсенале»

2 июля 2020, 15:04
Гиа Григалава. Фото ПФК «Арсенал»
Гиа Григалава. Фото ПФК «Арсенал»
Теги:

По данным «СЭ», «Арсенал» не испытывал проблем с допуском к матчу против «Ахмата» от Роспотребнадзора — ни одного положительного теста на коронавирус получено не было.

Ранее телеграм-канал «Футбольный Биги» задавался вопросом, нет ли covid-19 у футболиста Гии Григалавы, пропустившего встречу, и тренера Валерия Климова.

При это Климов уже покинул клуб вместе с Игорем Черевченко. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир