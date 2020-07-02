Стало известно, есть ли проблемы с коронавирусом в «Арсенале»

По данным «СЭ», «Арсенал» не испытывал проблем с допуском к матчу против «Ахмата» от Роспотребнадзора — ни одного положительного теста на коронавирус получено не было.

Ранее телеграм-канал «Футбольный Биги» задавался вопросом, нет ли covid-19 у футболиста Гии Григалавы, пропустившего встречу, и тренера Валерия Климова.

При это Климов уже покинул клуб вместе с Игорем Черевченко. (Константин Алексеев)