Стало известно, есть ли проблемы с коронавирусом в «Арсенале»
2 июля 2020, 15:04
По данным «СЭ», «Арсенал» не испытывал проблем с допуском к матчу против «Ахмата» от Роспотребнадзора — ни одного положительного теста на коронавирус получено не было.
Ранее телеграм-канал «Футбольный Биги» задавался вопросом, нет ли covid-19 у футболиста Гии Григалавы, пропустившего встречу, и тренера Валерия Климова.
При это Климов уже покинул клуб вместе с Игорем Черевченко. (Константин Алексеев)
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