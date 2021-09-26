Стали известны подробности смерти экс-игрока «Зенита»

Стали известны подробности смерти бывшего игрока «Зенита» Сергея Герасимца. О его смерти 26 сентября сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Умер Сергей Герасимец, бывший игрок «Зенита».

Он тренировал команду «Ядро». Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба «Алмаз Антей». Его самого удалили.

А ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал", — сообщил журналист Кирилл Легков в Telegram.

Герасимец защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», минского «Динамо», «Балтики», «Зенита» и других. С 1992 по 1999 год играл в составе сборной Белоруссии. В 2002 году сообщил о завершении карьеры. Герасимец также тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.