Стали известны подробности смерти экс-игрока «Зенита»
Стали известны подробности смерти бывшего игрока «Зенита» Сергея Герасимца. О его смерти 26 сентября сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
«Умер Сергей Герасимец, бывший игрок «Зенита».
Он тренировал команду «Ядро». Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба «Алмаз Антей». Его самого удалили.
А ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал", — сообщил журналист Кирилл Легков в Telegram.
Герасимец защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», минского «Динамо», «Балтики», «Зенита» и других. С 1992 по 1999 год играл в составе сборной Белоруссии. В 2002 году сообщил о завершении карьеры. Герасимец также тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.
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