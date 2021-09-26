Источник: «Нижний Новгород» был заинтересован в аренде Литвинова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», информирует Metaratings.ru. Нижегородский клуб активно интересовался возможностью аренды игрока в летнее трансферное окно.

Трансфер Литвинова в «Нижний Новгород» — в том числе и желание главного тренера Александра Кержакова. Футболист знаком ему по выступлениям в юношеской сборной — там Литвинов был капитаном в команде Кержакова.

С официальным предложением «Нижний Новгород» на «Спартак» не выходил, а при обсуждении представители красно-белых дали понять, что не намерены рассматривать вариант с арендой летом и могут вернуться к этому вопросу зимой.

Сейчас в «Спартаке» большие кадровые проблемы в центре поля — Крал уехал в АПЛ, Зобнин и Хендрикс травмированы. Литвинов выходит в основном составе в паре с Умяровым и уже провел два матча с первых минут — против ЦСКА и «Уфы».