Источник: «Нижний Новгород» был заинтересован в аренде Литвинова у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», информирует Metaratings.ru. Нижегородский клуб активно интересовался возможностью аренды игрока в летнее трансферное окно.
Трансфер Литвинова в «Нижний Новгород» — в том числе и желание главного тренера Александра Кержакова. Футболист знаком ему по выступлениям в юношеской сборной — там Литвинов был капитаном в команде Кержакова.
С официальным предложением «Нижний Новгород» на «Спартак» не выходил, а при обсуждении представители красно-белых дали понять, что не намерены рассматривать вариант с арендой летом и могут вернуться к этому вопросу зимой.
Сейчас в «Спартаке» большие кадровые проблемы в центре поля — Крал уехал в АПЛ, Зобнин и Хендрикс травмированы. Литвинов выходит в основном составе в паре с Умяровым и уже провел два матча с первых минут — против ЦСКА и «Уфы».
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/nizhniy-novgorod-i-kerzhakov-khoteli-zabrat-litvinova-v-arendu-1067883/
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