Спортивный юрист: «Проведение национальных чемпионатов не входит в компетенцию УЕФА»

Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию издания AS, где говорится, что на завтрашнем заседании УЕФА будет предложено зафиксировать итоги европейских чемпионатов по состоянию на настоящий момент и не проводить турнир дальше из-за эпидемии коронавируса.

— Проведение национальных чемпионатов не находится в компетенции УЕФА, — отметил Зайцев. — Так что итоговое решение будет принимать каждый чемпионат по отдельности. Скорее всего, большинство европейских стран примут рекомендацию, хотя бы потому что с главными национальными ассоциации в УЕФА точно посоветуются прежде, чем вынеси рекомендацию.

Так что ожидаю общей инструкции от УЕФА, но решать отдельным лигам по своему усмотрению.

— Но если главные европейские лиги пойдут на это, стоит ли ожидать, что за ними потянуться остальные?

— Думаю, что УЕФА придет к грамотному решению. И вряд ли будут существовать кардинальные разногласия между европейскими лигами. (Дмитрий Зимин)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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