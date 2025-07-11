«Спартак» сообщил о возвращении Угальде в Россию

«Спартак» опубликовал в своем Telegram-канале фото нападающего Манфреда Угальде, подтвердив возвращение футболиста в Россию.

Снимок сопровождается приветствием на испанском языке: «Всем hola!» («Всем привет!»). До этого красно-белые разместили запись с вопросом: «По лучшему бомбардиру РПЛ соскучились?».

Угальде прибыл в расположение «Спартака» позже остальных из-за выступлений за сборную Коста-Рики на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Ранее появилась информация, что 23-летний форвард открыт к идее вернуться в чемпионат Нидерландов, где его хочет видеть «Фейеноорд». Также СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Аякса».

Футболист выступает за московскую команду с января 2024 года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан на четыре с половиной года.