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11 июля 2025, 21:39

Адвокат совладельца «Торпедо» планирует обратиться в правоохранительные органы по ситуации с клубом

Микеле Антонов
Корреспондент
Адвокат Александр Добровинский.
Фото Павел Бедняков, Известия

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции клиента на исключение клуба из РПЛ.

«Мой коллега был у Соболева. Он находится там, где находится. Все решать будет сегодняшний менеджмент. Что касается Леонида Давыдовича, он будет принимать решения, как только выйдет. Как он воспринял новость? Обидно, конечно. Считает, что ни за что, не виноват и так далее. При этом он очень удивлен тем, что произошло, особенно в ситуации с РФС. Совершенно непонятно и непрозрачно то, что они сказали. Если Перезва действительно сообщал в РФС в марте, как он говорит, когда был разговор, то почему сразу не было реакции, что произошло. Очень много вопросов остается, на которые нет ответа, РФС их не дал, к сожалению. Это заставляет подумать о многих других вещах, о которых надо будет уже беседовать с правоохранительными органами. Чем я думаю и заняться в ближайшее время», — сказал Добровинский «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

11 июля бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав РПЛ сезона-2025/26.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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