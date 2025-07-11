Адвокат совладельца «Торпедо» планирует обратиться в правоохранительные органы по ситуации с клубом

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции клиента на исключение клуба из РПЛ.

«Мой коллега был у Соболева. Он находится там, где находится. Все решать будет сегодняшний менеджмент. Что касается Леонида Давыдовича, он будет принимать решения, как только выйдет. Как он воспринял новость? Обидно, конечно. Считает, что ни за что, не виноват и так далее. При этом он очень удивлен тем, что произошло, особенно в ситуации с РФС. Совершенно непонятно и непрозрачно то, что они сказали. Если Перезва действительно сообщал в РФС в марте, как он говорит, когда был разговор, то почему сразу не было реакции, что произошло. Очень много вопросов остается, на которые нет ответа, РФС их не дал, к сожалению. Это заставляет подумать о многих других вещах, о которых надо будет уже беседовать с правоохранительными органами. Чем я думаю и заняться в ближайшее время», — сказал Добровинский «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

11 июля бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав РПЛ сезона-2025/26.