«Спартак» объявил о переходе защитника Жиго в «Марсель»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго стал игроком «Марселя», сообщает официальный Twitter московского клуба. Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 он проведет в составе красно-белых на правах аренды.

Официально: Самуэль Жиго остаётся в «Спартаке» до лета. Затем он станет игроком «Марселя» ?



Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 Сэм проведёт в Москве на правах аренды ?? pic.twitter.com/3iitdBEO5a — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 29, 2022

28-летний француз выступал за «Спартак» с 2018 года, перейдя из бельгийского «Гента». В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Всего он отыграл 96 матчей за «Спартак». В его активе девять голов и пять результативных передач.