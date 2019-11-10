«Спартак» отказался от турнира в США

«Спартак» вынужденно отказался от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе 2020 года, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы». Причина такого решения — проблемы с получением американских виз, на сегодняшний день консульство США еще не назначило даты собеседований.

Планировалось, что на турнире во Флориде красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

В феврале 2020-го «Спартак» примет участие в турнире в Катаре, красно-белым предстоят игры против «Локомотива», «Ростова» и «Партизана».

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