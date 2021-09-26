В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб был заинтересован в аренде полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.

«Да, мы интересовались многими игроками, Литвинов в их числе. Я не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован или я. Мы один клуб. Наш клуб был заинтересован в аренде игрока, а «Спартак» нет», — сказал Измайлов «СЭ».

По информации Metaratings, трансфер Литвинова — в том числе и желание главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова, который знаком с футболистом по юношеской сборной. При этом с официальным предложением на «Спартак» нижегородский клуб не выходил, но при обсуждении представители красно-белых дали понять, что не намерены рассматривать вариант с арендой летом и могут вернуться к этому вопросу зимой.

20-летний Литвинов вышел в стартовом составе «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1), а также сыграл в субботу против «Уфы» (2:0).