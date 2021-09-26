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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Литвинову

12:20
Руслан Литвинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руслан Литвинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб был заинтересован в аренде полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.

«Да, мы интересовались многими игроками, Литвинов в их числе. Я не разделяю, лично Александр Кержаков был заинтересован или я. Мы один клуб. Наш клуб был заинтересован в аренде игрока, а «Спартак» нет», — сказал Измайлов «СЭ».

По информации Metaratings, трансфер Литвинова — в том числе и желание главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова, который знаком с футболистом по юношеской сборной. При этом с официальным предложением на «Спартак» нижегородский клуб не выходил, но при обсуждении представители красно-белых дали понять, что не намерены рассматривать вариант с арендой летом и могут вернуться к этому вопросу зимой.

20-летний Литвинов вышел в стартовом составе «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1), а также сыграл в субботу против «Уфы» (2:0).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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