Источник: «Спартак» хочет подписать форварда «Црвены Звезды» Букари

«Спартак» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Османом Букари, утверждает GhanaSoccernet.

Как утверждает источника, московский клуб готовится сделать предложение по 25-летнему ганцу. На футболиста также претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ноттингем Форест».

Игрок планирует определиться со своим будущим в ближайшие недели.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро, его контракт с сербским клубом действует до конца июня 2026 года.