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Источник: «Спартак» хочет подписать форварда «Црвены Звезды» Букари

«Спартак» хочет подписать форварда «Црвены Звезды» Букари
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Осман Букари.
Фото Global Look Press

«Спартак» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Османом Букари, утверждает GhanaSoccernet.

Как утверждает источника, московский клуб готовится сделать предложение по 25-летнему ганцу. На футболиста также претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ноттингем Форест».

Игрок планирует определиться со своим будущим в ближайшие недели.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро, его контракт с сербским клубом действует до конца июня 2026 года.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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