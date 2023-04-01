«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Нападающий красно-белых Квинси Промес начал матч в запасе и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле вышел Кейта Бальде. В «Спартаке» перед матчем заявляли, что у нидерландца есть небольшой дискомфорт.

Также в игре с грозненским клубом впервые с августа 2022 года вышел на поле Виктор Мозес. Он появился на 62-й минуте, заменив Михаила Игнатова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» находится на шестой строчке (33).

В следующем туре красно-белые 8 апреля примут «Динамо», а грозненцы в этот же день сыграют с «Уралом».