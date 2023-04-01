«Спартак» — «Ахмат»: игрок гостей Семенов получил травму головы

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил травму в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:0.

На 90+2-й минуте Семенов в своей штрафной при верховой борьбе столкнулся со своим сокомандником и упал на газон. Защитник рассек лицо, врачи вышли останавливать ему кровь.

Андрей Семенов на газоне после столкновения.

Андрей Семенов.

В итоге он вернулся на поле с повязкой на голове.