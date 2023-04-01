В «Спартаке» объяснили, почему Промес остался в запасе на матч против «Ахмата»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему нападающий Квинси Промес остался в запасе на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», — сказал Зеленов.

В этом сезоне Промес сыграл 19 матчей в РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Матч «Спартак» — «Ахмат» начнется в 16.30 по московскому времени.