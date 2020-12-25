Соболев потроллил Ещенко в Instagram
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над одноклубником Андреем Ещенко в комментариях в Instaagram.
Сначала 36-летний защитник опубликовал фото, где он находится за рулем, и ни какого отпуска у него нет. На что Соболев ответил: «Я думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали, пенсия все же». Тем самым намекая на возраст одноклубника.
Атмосфера — ?! ? pic.twitter.com/WzoWRU4ZRB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 25, 2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю