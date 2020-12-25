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Соболев потроллил Ещенко в Instagram

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над одноклубником Андреем Ещенко в комментариях в Instaagram.

Сначала 36-летний защитник опубликовал фото, где он находится за рулем, и ни какого отпуска у него нет. На что Соболев ответил: «Я думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали, пенсия все же». Тем самым намекая на возраст одноклубника.

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