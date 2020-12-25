Соболев потроллил Ещенко в Instagram

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил над одноклубником Андреем Ещенко в комментариях в Instaagram.

Сначала 36-летний защитник опубликовал фото, где он находится за рулем, и ни какого отпуска у него нет. На что Соболев ответил: «Я думал, тебе льготный билет на общественный транспорт дали, пенсия все же». Тем самым намекая на возраст одноклубника.