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Сегодня, 17:58

В Бразилии сообщили, что «Зенит» готов заплатить за форварда «Интернасьонала» более 18 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент

«Зенит» готов увеличить предложение по форварду «Интернасьонала» Юри Алберто, утверждает UOL.

В декабре «Зенит» был готов заплатить за 20-летнего нападающего 15 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов. Сейчас же «Зенит» возобновил переговоры по Алберто и готов увеличить свое предложение.

Также сообщалось, что футболистом интересуются лондонский «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

В минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

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 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

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