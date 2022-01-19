В Бразилии сообщили, что «Зенит» готов заплатить за форварда «Интернасьонала» более 18 миллионов евро

«Зенит» готов увеличить предложение по форварду «Интернасьонала» Юри Алберто, утверждает UOL.

В декабре «Зенит» был готов заплатить за 20-летнего нападающего 15 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов. Сейчас же «Зенит» возобновил переговоры по Алберто и готов увеличить свое предложение.

Также сообщалось, что футболистом интересуются лондонский «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

В минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.