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Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком

13:20
Сейду Думбья. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Сейду Думбья. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.

— Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам. Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал, — сказал Слуцкий.

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