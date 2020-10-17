Слуцкий рассказал, что Кварацхелия получил повреждение в матче за сборную
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не попал в стартовый состав на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«С одной стороны это радостное событие, что столько игроков вызваны в сборные, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». Но всех игроков я увидел только вчера, провели только одну тренировку. Все приехали в очень разном состоянии. А Кварацхелия вернулся с микроповреждением».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.