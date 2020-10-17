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Слуцкий рассказал, что Кварацхелия получил повреждение в матче за сборную

16:28
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не попал в стартовый состав на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«С одной стороны это радостное событие, что столько игроков вызваны в сборные, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». Но всех игроков я увидел только вчера, провели только одну тренировку. Все приехали в очень разном состоянии. А Кварацхелия вернулся с микроповреждением».

Краснодар — Рубин

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