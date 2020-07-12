Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол в ворота ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с ЦСКА (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ объяснил, почему он не стал праздновать гол в ворота армейцев, который позволил казанцам в концовке уйти от поражения.

— Первый тайм не очень получился, — сказал Слуцкий. — Не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны. После перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах. Абильгорд в этот момент уже покинул поле из-за травмы, Тарасов не успел выйти вместо него, Сантос тоже лежал на газоне, поэтому провисла центральная зона. Хорошо, что не бросили весла и смогли отыграться.

— Вы не стали праздновать гол.

— Для тренеров тема прошлого не так актуальна, как для игроков. Но такая была моя внутренняя оценка ситуации в тот момент. (Дмитрий Гирин)