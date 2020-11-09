О скандале с Дзюбой написали таблоиды в Германии, Великобритании и Бразилии
11:35
Появление в интернете интимного видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не осталось без внимания ряда мировых СМИ.
Британский таблоид MailOnline рассказал о нашумевшей воскресной истории и реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Немецкое издание Bild пересказало всю историю: от момента появления видео до извинений самого форварда.
Бразильский портал Globo рассказал не только о невызове Дзюбы в сборную, но и вспомнил предыдущие случаи.
Сам форвард в воскресенье вечером прокомментировал случившееся.
Опрос
проголосовало: 33930Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи