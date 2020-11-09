О скандале с Дзюбой написали таблоиды в Германии, Великобритании и Бразилии

Появление в интернете интимного видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не осталось без внимания ряда мировых СМИ.

Британский таблоид MailOnline рассказал о нашумевшей воскресной истории и реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Немецкое издание Bild пересказало всю историю: от момента появления видео до извинений самого форварда.

Бразильский портал Globo рассказал не только о невызове Дзюбы в сборную, но и вспомнил предыдущие случаи.

Сам форвард в воскресенье вечером прокомментировал случившееся.