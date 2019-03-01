Симонян, Романцев и Мирзоян посетили тренировку "Спартака"

Ветераны "Спартака" Никита Симонян, Олег Романцев и Александр Мирзоян посетили тренировку красно-белых, которые готовятся в Тарасовке к возобновлению чемпионата России. Как сообщает официальный сайт "Спартака", легенды клуба приехали посмотреть тренировку и пообщаться с игроками.

– Симонян, Романцев и Мирзоян получили подарки от руководства клуба, а в ответ пожелали команде побед в ближайшее воскресенье и во всех последующих матчах, – говорится в сообщении клуба.

В рамках 18-го тура премьер-лиги "Спартак" дома сыграет с "Краснодаром" 3 марта, начало игры – в 19.00 по московскому времени.