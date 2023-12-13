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Сегодня, 04:17

Силкин: «Для «Динамо» третье место — хороший результат, но по игре команда могла быть и выше»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении команды в первой части РПЛ.

«Третье место объективно хороший результат, конечно. Но по игре команда могла быть и выше. Недавно потеряли очки из-за ошибки судьи в Воронеже... «Динамо» хорошо смотрится, поэтому могло набрать и больше баллов в копилку. Впрочем, пока конкретную оценку давать «бело-голубым» нельзя, рано еще это делать.

Важным периодом будет зимнее трансферное окно. «Зенит» планирует купить Артура за 18 млн евро? Я уверен, что петербуржцы усилятся, ведь они не планировали уходить на перерыв на втором месте. Сможет ли усилиться «Динамо»? Вот в чем вопрос. Посмотрим, в каких составах подойдут клубы к возобновлению чемпионата. Все решится весной", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-zenit-tochno-usilitsya-v-yanvare-a-smozhet-li-e-to-sdelat-dinamo/
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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