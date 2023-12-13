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Тетрадзе: «У «Динамо» нет философии, поэтому и нет трофеев»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о том, почему московский клуб не может выиграть чемпионат России.

«Я не знаю, что происходит с «Динамо» — они уже долгое время не могут ничего выиграть. Значит, дело не в тренере. Надо искать причину в чем-то другом. Когда я играл, в «Динамо» были постоянные интриги. Вроде все хорошо, есть результат: но вдруг у тренера какое-то непонимание с руководством и все! Нет, чтобы его поддержать, наоборот — начинают под него со всех сторон копать. На мой взгляд, у клуба нет философии. Поэтому и трофеев нет до сих пор», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

Тетрадзе выступал за «Динамо» с 1991 по 1994 год, став дважды бронзовым призером чемпионата России и один раз завоевал серебряную медаль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603808-eks-futbolist-dinamo-u-kluba-net-filosofii-poetomu-i-net-trofeyev-kogda-ya-igral-byli-postoyannyye-intrigi
Омари Тетрадзе
ФК Динамо (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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